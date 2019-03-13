Ціни в Україні зростають згідно з прогнозами - Нацбанк



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У НБУ зазначили, що поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про ослаблення інфляційного тиску

Фактичний показник інфляції в Україні в лютому на рівні 8,8% в річному вираженні практично відповідає прогнозом Національного банку України, опублікованому в січневому інфляційному звіті.

Про це йдеться в коментарі на сайті НБУ.

«У лютому 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% з 9,2% у січні. У місячному вираженні ціни зросли на 0,5%... Фактичний показник інфляції в лютому практично відповідав траєкторії прогнозу, опублікованій в «Інфляційний звіт» (січень 2019)», - сказано в повідомленні НБУ.

В Нацбанку зазначили, що поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про ослаблення інфляційного тиску, що відповідає січневим прогнозом Національного банку. Повідомляється, що базова інфляція в лютому в річному вимірі сповільнилася до 7,8% з 8,3% місяцем раніше завдяки істотному зміцненню курсу гривні, що у свою чергу компенсувало високі темпи зростання цін на харчові продукти, викликані переважно тимчасовими факторами.

Зазначимо, що за даними Держстату, інфляція в Україні в лютому 2019 року в річному вираженні - в порівнянні з лютим 2018 року становила 8,8%, сповільнившись з 9,2% місяцем раніше. Державний бюджет України на 2019 рік заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Національний банк України прогнозує у 2019 році уповільнення інфляції до 6,3%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 7,3%.

Як пише УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом опитаних експертів, поточного року в Україні очікується уповільнення темпів зростання споживчих цін до 7,2%.