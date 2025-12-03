Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна встановила новий рекорд імпорту пального

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
Україна імпортувала 946 тис. тонн пального
фото з відкритих джерел

Імпорт дизпального, бензину та LPG у листопаді сягнув рекордних обсягів на тлі відновлення постачань із Румунії та збільшеного споживання генераторами електроенергії

У листопаді Україна оновила 16-місячний рекорд імпорту пального, досягнувши 946 тис. тонн. Про це повідомляє НафтоРинок.

За даними НафтоРинку, рекордне зростання імпорту пального пов’язане з відновленням постачань з румунських портів, які в жовтні були обмежені. Сумарний імпорт дизпального, бензину та LPG у листопаді склав 946 тис. тонн, а імпорт дизпального досяг рекордних 700 тис. тонн або 23,3 тис. тонн на добу.

Зростання обсягів відбулося на тлі підвищеного споживання ДП, бензину та скрапленого газу генераторами електроенергії, що покривали дефіцит через обстріли росією енергетичної інфраструктури.

Обсяги постачання майже повторили дані серпня 2024 року (перед підвищенням акцизу з 1 вересня) та грудня 2022 року (перед європейськими санкціями на російське пальне), відзначають у НафтоРинку.

Нагадаємо, що імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. За даними ЗМІ, відповідну вимогу Служба безпеки України спрямувала Енергетичній митниці 15 вересня.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підготував рекомендації щодо детінізації ринку пального. Кабміну рекомендовано до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них – від легалізації до демонтажу й притягнення винних до відповідальності.

Читайте також:

Теги: імпорт рекорд пальне Україна Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Трамп поспішає, а Сі чекає
За кулісами наших переговорів: США спішать, Китай вичікує
25 листопада, 11:30
Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю
Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України
23 листопада, 18:59
Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу
Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році
21 листопада, 20:02
Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік
Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP
21 листопада, 18:31
Трамп терміново знижує мита на імпортні сільгосптовари
Трамп знижує тарифи на каву, яловичину та фрукти через настрої американців
19 листопада, 19:30
Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах
Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни
17 листопада, 18:52
Рекорд України із виготовлення найдовшої м’ясної косички зафіксували 7 листопада 2025 року
На Черкащині встановлено рекорд України з виготовлення найдовшої м’ясної косички (фото)
13 листопада, 17:16
Польський історик пояснив, чому Волинь важливіша за Катинь у діалозі з Україною
Чому Польща говорить про Волинь з Україною і не говорить про Катинь з Росією? Пояснення польського історика
13 листопада, 14:55
Довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року
Україна відкриває новий маршрут постачання газу зі США через Грецію
8 листопада, 13:45

Економіка

Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
Держбюджет-2026: основні напрями видатків
Держбюджет-2026: основні напрями видатків
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Переполох на ринку нерухомості. Хто спровокував і що відбувається насправді?
Переполох на ринку нерухомості. Хто спровокував і що відбувається насправді?
Парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026 у другому читанні
Парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026 у другому читанні

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua