Україна встановила новий рекорд імпорту пального

Імпорт дизпального, бензину та LPG у листопаді сягнув рекордних обсягів на тлі відновлення постачань із Румунії та збільшеного споживання генераторами електроенергії

У листопаді Україна оновила 16-місячний рекорд імпорту пального, досягнувши 946 тис. тонн. Про це повідомляє НафтоРинок.

За даними НафтоРинку, рекордне зростання імпорту пального пов’язане з відновленням постачань з румунських портів, які в жовтні були обмежені. Сумарний імпорт дизпального, бензину та LPG у листопаді склав 946 тис. тонн, а імпорт дизпального досяг рекордних 700 тис. тонн або 23,3 тис. тонн на добу.

Зростання обсягів відбулося на тлі підвищеного споживання ДП, бензину та скрапленого газу генераторами електроенергії, що покривали дефіцит через обстріли росією енергетичної інфраструктури.

Обсяги постачання майже повторили дані серпня 2024 року (перед підвищенням акцизу з 1 вересня) та грудня 2022 року (перед європейськими санкціями на російське пальне), відзначають у НафтоРинку.

Нагадаємо, що імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. За даними ЗМІ, відповідну вимогу Служба безпеки України спрямувала Енергетичній митниці 15 вересня.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підготував рекомендації щодо детінізації ринку пального. Кабміну рекомендовано до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них – від легалізації до демонтажу й притягнення винних до відповідальності.