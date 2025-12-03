Головна Гроші Економіка
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України

257 народних обранців сьогодні проголосували за проєкт бюджету-2026 у цілому

Замість підвищення зарплат і пенсій, у цьому бюджеті фактично легалізована вся корупція. На цьому наголосила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час обговорення проєкту Державного бюджету на наступний рік.

Вона обурилася, що попри рішення парламенту та бюджетного комітету, 175 мільярдів «абсолютно неіснуючого боргу» будуть перераховані з бюджету на Національний банк, а потім – виведені в комерційні банки через депозитні сертифікати.

«Це оборудка і корупція. Це рівно стільки, скільки нам дає МВФ на наступний рік. 175 мільярдів – це могла бути заробітна плата нашим військовим, яким сьогодні платять практично копійки. Це заробітні плати нашим освітянам, медикам і вихователям. Це пенсії нашим пенсіонерам, які зараз втричі нижчі мінімального прожиткового рівня», – зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, лідерка «Батьківщини» вважає, що закладені в бюджеті 45 мільярдів на «курсову різницю на повернення зовнішнього боргу», якої також не існує, могли бути спрямовані на закупівлю вітчизняного озброєння.

«Це бюджет розрухи і бюджет програшу в усіх наших військових справах. Ми будемо голосувати червоною кнопкою «проти», – запевнила Юлія Тимошенко.

Зрештою, 257 народних обранців проголосували за проєкт бюджету-2026 у цілому.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
