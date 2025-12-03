Головна Гроші Економіка
Держбюджет-2026: основні напрями видатків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Держбюджет-2026: основні напрями видатків
Вперше уряд передбачив 1 млрд грн на укриття у дитячих садках
фото: glavcom.ua

На ветеранську політику спрямовано 18,9 млрд грн

Державний бюджет на 2026 рік ухвалено. Ключові пріоритети – оборона, безпека і соціальна стійкість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. 

Оборона та безпека

«100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, в тому числі дронів. Наступного року витратимо на армію – 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків», – наголосила Свириденко.

Соціальна стійкість

  • Освіта – уряд передбачив 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року.
  • Охорона здоров'я – 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років.
  • Підтримка ВПО – 72,6 млрд грн. «Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ», – пояснила голова уряду.
  • Ветеранська політика – 18,9 млрд грн. Фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.
  • Соціальна підтримка – 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток – комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, єЯсла, пакунок школяра).
  • Безпека на прифронтових регіонах. Вперше уряд передбачив 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

Підтримка підприємців

«Плануємо продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики «Зроблено в Україні». Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на «Доступні кредити «5-7-9%», індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою «єОселя», – додала Свириденко

Підтримка регіонів

На підтримку регіонів, у тому числі прифронтових – 293 млрд грн. Ці кошти мають забезпечити оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

«Макропоказники. Попри війну, українська економіка демонструє стійкість і відновлення. У 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн. Доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Видатки теж зростуть – і становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році», – зазначила голова уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

