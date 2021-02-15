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    Економіка та фінанси

    Тарифи будуть розраховувати за новою формулою: в уряді розповіли, як турбуються про українців

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    У Кабміні хочуть&nbsp;підвищувати платежі по завершенню опалювального сезону - Тарифи будуть розраховувати за новою формулою: в уряді розповіли, як турбуються про українців
    У Кабміні хочуть підвищувати платежі по завершенню опалювального сезону

    Люди не встигають підготуватися до нових тарифів, визнала глава профільного міністерства

    Міністерство соціальної політики вважає діючий принцип збільшення тарифів на комунальні послуги неправильним. Підвищувати платежі потрібно по завершенню опалювального сезону.

    Про це заявила глава відомства Марина Лазебна на форумі «Україна 30. Платіжка».

    «В опалювальний період тарифи на комунальні послуги підвищувати, мабуть, не дуже правильно. Люди не встигають підготуватися до нових тарифів. Тому підвищувати платежі треба після закінчення опалювального сезону. Тоді населення буде більш підготовлене до наступного опалювального періоду, який почнеться з 15 жовтня», – сказала Лазебна.

    За її словами, держава, розуміючи причини зростання тарифів, підтримує людей. Міністерка запевнила, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує.

    До слова, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу.

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    Теги: тарифи субсидія Міністерство соціальної політики опалювальний сезон комуналка Україна пільги Марина Лазебна
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