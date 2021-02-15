В Києві почався всеукраїнський форум «Україна 30: Платіжка»

Цього разу темою для обговорень обрали тарифи та причина зростання цін на комунальні послуги

Сьогодні 15 лютого у Києві стартував всеукраїнський форум «Україна 30: Платіжка». До 17 лютого на форумі темою для обговорень стануть тарифи та енергетична незалежність України.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Українські посадовці та міжнародні експерти обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку, а також – вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів.

«Шлях до енергетичної незалежності має свою ціну. І це відображається, зокрема, на цифрах у рахунках українців за теплову та електроенергію. Чи є вони економічно обґрунтованими та справедливими? Ціль форуму – актуалізувати цю проблему. Задля пошуку відповідей на ці питання Офіс Президента, уряд, представники Верховної Ради, міжнародних організацій, авторитетні експерти та громадські діячі ініціюють обговорення та роз'яснення питань тарифів та нарахувань в рамках всеукраїнського форуму», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.