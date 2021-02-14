Пільги та субсидії готівкою: як отримати допомогу на оплату комуналки

Соцдопомогу в готівковій формі пільговики зможуть отримати з місяця, наступного за місяцем подачі заяви

У тих українців, які отримують пільги на комунальні платежі, є можливість перейти на готівкову форму виплат.

Зробити це можна в будь-який зручний час. Відповідне рішення прийняв уряд 27 грудня 2019 року. Консультаційний центр для населення «ГазПравда» роз'яснив, як надаються ці пільги.

Монетизація пільг для оплати комунальних послуг

«З 1 січня 2020 року пільговики, які бажають отримувати пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій готівковій формі, повинні подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення», – сказано в повідомленні.

Пільговику необхідно подати заяву на виплату пільги готівкою в служби соціального захисту населення. Після призначення монетизувати пільги громадяни зможуть отримати її через відділення «Укрпошти» або через один з уповноважених банків (наприклад, «Ощадбанк»). Після цього українці зможуть оплатити рахунки за компослуги отриманими коштами. Варто відзначити, що платіжки пільговикам підприємства-постачальники ЖКГ-послуг відправляють з повною сумою без урахування пільг.

Соцдопомогу в готівковій формі пільговики зможуть отримати з місяця, наступного за місяцем подачі заяви. Раніше термін отримання пільг готівкою обмежувався 15 жовтня.

Нагадаємо, українці, які мають борги за комуналку, можуть отримати субсидію. Її призначають на підставі рішення райадміністрації, райдержадміністрації в Києві, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі його утворення) ради або комісії з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

Як відбувається монетизація пільг в Україні?

Механізм монетизації пільг передбачає два способи отримання допомоги:

Безготівковий

«Ощадбанк» (або інша уповноважена фінансова установа) для одержувача пільг автоматично створює обліковий запис; на неї нараховуються кошти; зекономлені гроші можна отримати по закінченню опалювального сезону (раз на рік). Це – пасивний спосіб – органи соціального захисту діють за алгоритмом, пільговику не потрібно робити ніяких дій;

Готівкова виплата коштів

Одержувач пільги має можливість відкрити рахунок в одному з 38 уповноважених банків (або через виплатні об'єкти «Укрпошти») і щомісяця отримувати гроші «на руки»; для цього потрібно написати заяву на виплату пільг з оплати комунальних послуг; в цьому випадку пільговики зобов'язані оплачувати всю суму, зазначену в платіжках.

Який передбачений розмір монетизації пільг?

Порядок розрахунку пільг з оплати комунальних послуг практично не змінився після впровадження механізму монетизації пільг. Орган соціального захисту населення щомісячно визначають розмір пільг. При цьому враховується розмір знижки, на яку за законом мають право пільговики. На неї впливають ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги і державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Безготівкова форма виплати пільг - як платити за комунальні послуги?

В даному випадку частина платежів здійснює пільговик, а іншу частину – уповноважений банк (наприклад, «Ощадбанк»).

Банк перераховує кошти за пріоритетним принципом. В першу чергу – за опалення, газо- та електропостачання і т. д.

Якщо суми пільг вистачить на все 100% комунальних послуг, то залишок перенесеться на наступний місяць. В протилежному випадку – якщо недостатньо – то будуть оплачені тільки ті послуги, на які вистачить коштів. «Ощадбанк» надішле SMS з зазначенням тих комунальних послуг, за які потрібно доплатити (із зазначенням по кожній окремій послузі).

Монетизація пільг - як заощадити частину коштів і залишити їх собі?

Все залежить від того, в якій формі споживач отримує виплату пільги – в безготівковій або готівковій.

У першому випадку всі зекономлені кошти можна отримати по завершенню опалювального періоду. «Ощадбанк» імовірно з липня може надіслати текстове повідомлення про розмір зекономлених коштів. Якщо пільговик володіє рахунком в «Ощадбанку», гроші на нього будуть переведені автоматично.

Якщо виплата пільг проводиться в готівковій формі, то після повного розрахунку з постачальниками послуг можна собі залишити зекономлені гроші.

Які банки займаються монетизацією пільг

Крім «Ощадбанку» Міністерство соціальної політики дозволило виплачувати пільги кільком десяткам банків і «Укрпошті».

Для готівкової форми виплати можна вибрати будь-яку установу зі списку. Щоб отримати пільги готівкою необхідно направити заяву в орган соціального захисту із зазначенням всіх своїх банківських реквізитів. Вступати таким чином можна два рази в рік – до 15 жовтня (на опалювальний період) і до 15 травня (на неопалювальний).

Джерело: ubr.ua