Тарифи на залізничні перевезення непрозорі, цю практику потрібно припинити, – ексміністр

Омелян вважає, що тарифи на перевезення на УЗ є необґрунтованими, а їх зміна відбувається без жодного громадського обговорення

«Питанням тарифоутворення на залізниці повинен займатись незалежний регулятор», – Омелян

Практика встановлення необґрунтованих тарифів на перевезення залізницею має бути припинена, питанням тарифоутворення повинен займатись незалежний регулятор. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Основні інтересанти відсутності такого незалежного органу, який би фахово установлював прозорі ринкові тарифи є, безперечно, ті люди, які зацікавлені в тому, щоби все було максимально не прозоро», – сказав Омелян.

Він наголосив: тарифи на перевезення на УЗ є необґрунтованими, а їх зміна відбувається не прозоро, без жодного громадського обговорення.

«Згадайте останні два роки – яким чином обговорювалося питання тарифів, що вони абсолютно без обговорення з бізнесом, без обговорення з ким-небудь самостійно встановлювались Міністерством інфраструктури і іншими центральними органами виконавчої влади», – пояснив Омелян.

На його думку, питанням тарифоутворення на залізниці повинен займатись незалежний регулятор, який буде встановлювати економічно обґрунтовані та справедливі тарифи.

«Не тарифи, які хоче залізниця, а які є об’єктивними, бо залізниця виконує і соціальну функцію, це державна компанія, яка працює на розвиток держави, вона не може ставати тромбом в кровеносній системі України», – підсумував Омелян.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроект про створення такої комісії – «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» (№3927) – перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати «Укрзалізницю», необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. Та зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.