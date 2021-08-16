У платіжках за липень кияни отримають новий тариф на воду і додаткову абонплату

Тариф на воду підвищився на 3,6 грн

1 травня 2021 року набрав чинності закон №1060 від 3 грудня 2020 року, яким вносяться зміни у закон України «Про житлово-комунальні послуги». Ухвалення закону дозволило «Київводоканалу» з 1 липня 2021 року застосувати новий тариф на водопостачання та водовідведення, який становить 25,38 грн. Зростання складає 3,6 грн. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Крім того, з ухваленням закону у водоканалу виник обов’язок укласти зі споживачами нові договори. На сайті «Київводоканалу» 31 травня 2021 року був оприлюднений публічний індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, який вважається укладеним через 30 днів після розміщення, якщо споживачі не виявили бажання обрати іншу модель договору. Наразі законодавством передбачено 5 моделей договірних відносин з «Київводоканалом», 4 з яких можуть бути застосовані до мешканців багатоквартирних будинків.

«Київводоканал» повідомляє, що в індивідуальних договорах наявна абонентська плата. Це передбачено частиною 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

«Ч. 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»(зі змінами, внесеними відповідно до Закону № 1060) плата за абонентське обслуговування визначена як платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності в будівлі споживача), крім випадків, визначених цим законом, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води)», – пояснив «Київводоканал».

Отже, у платіжках за липень на киян чекає підвищений тариф на водопостачання та водовідведення і додаткова абонентська плата.

Нагадаємо, нещодавно «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.