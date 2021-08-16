«Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах

Тепер на плацкартних місцях, на яких інколи раніше возили брудну білизну, спатимуть пасажири

Креативне рішення «Укрзалізниці» дозволить отримати додаткових 20 місць в поїзді, що зменшить кількість невивезених з курортів громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

«Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної постелі. Тепер брудна постіль буде міститися на декількох верхніх полицях (уточн. не там, де перебувають пасажири – авт.), наскільки мені відомо, тому пасажири не постраждають», – йдеться у дописі Рудоманова.

Зі слів журналіста, таке рішення додасть у середньому до 20 вільних місць.

«Це зменшить невивезення пасажирів з курортних напрямків та умовно додасть три тисячі гривень за квитки з кожного поїзда та 600 грн податків. І в щоденних масштабах це вже не маленькі цифри. Звісно, зараз профспілки почнуть качати провідників та пасажирів, бо відповідно до наказів від 1861 року це було не дозволено (тепер можна). Що провідникам треба возити безквиткових. Що це порушення… А яка різниця? Головне, що зробили, а не шукали відмазки», – переконаний він.

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