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    Економіка та фінанси

    Тепла зима допомогла знизити рівень безробіття у США

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    <p>Студенти під час ярмарку з працевлаштування в Міжнародному університеті Флориди</p> - Тепла зима допомогла знизити рівень безробіття у США

    Студенти під час ярмарку з працевлаштування в Міжнародному університеті Флориди

    Економіка США у січні додала 225 тисяч нових робочих місць

    Нетипово тепла для США погода в січні сприяла збільшенню кількості нових робочих місць у цілій низці галузей.

    Про це йдеться у звіті, оприлюдненому міністерством праці США, повідомляє «Голос Америки».

    Економіка США додала 225 тисяч нових робочих місць, а рівень безробіття зменшився до 3,6%.

    На думку економістів, які підготували звіт про ринок праці за січень, причиною зменшення рівня безробіття є нетипово тепла для США погода. 

    Найбільше зросли сектори, на які впливає погода, - будівництво, транспорт, індустрія розваг і відпочинку, а також – охорона здоров’я. 

    У той же час заводи втратили 12 тисяч робочих місць, практично усі – у виробництві автомобілів та запчастин. Скорочується працевлаштування й у секторі роздрібної торгівлі.

    Також у січні зросла середня заробітна плата і на сьогодні вона становить 28 доларів 44 центи за годину. Січень став 18 місяцем зростання середньої заробітної плати на понад 3% поспіль.

    До слова, з 1 березня в Україні збільшується мінімальний розмір допомоги з безробіття.

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