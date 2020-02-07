Допомога з безробіття збільшиться із 1 березня



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В Україні скоро зміниться мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Із 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги з безробіття.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Київський міський центр зайнятості інформує: правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (постанова № 211 від 31.01.2020) збільшило з 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю», - повідомили у службі зайнятості.

Таким чином, для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде збільшено до 1 800 гривень. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу (хто протягом року, що передував реєстрації особи як безробітної, працював менш як шість місяців), мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 650 гривень.