Токаєв хоче налагодити продаж нафти в обхід Росії

Президент республіки Казахстан має намір продавати нафту без участі РФ

Способи постачання казахстанської нафти на експорт мають бути диверсифіковані. Про це на нараді щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу Казахстану заявив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв, передають російські медіа.

Токаєв доручив «КазМунайГазу» (національна нафтогазова компанія Казахстану – ред.) опрацювати оптимальний варіант його реалізації, якщо можливо, то із залученням інвесторів Тенгізського проєкту. Уряду, у свою чергу, слід вжити заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів «Атирау-Кенкіяк» та «Кенкіяк-Кумколь».

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут починається з Китаю, а після Казахстану проходить через акваторію Каспійського моря і далі – до Азербайджану, Грузії та Туреччини, звідки можна здійснювати постачання до країн Європи. Таким чином, він дозволяє налагодити продаж нафти та інших товарів в обхід Росії.

Нарада пройшла на тлі вимоги суду в Новоросійську на 30 днів зупинити роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). На цю компанію припадає 80 відсотків нафти, що експортується Казахстаном, у тому числі з родовища Тенгіз.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Путін був шокований такою заявою президента Казахстану.