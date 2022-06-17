Почав заїкатися. Як Токаєв «взув» Путіна (відео)

Путіна спантеличила заява Токаєва про не визнання «Л/ДНР»

Російський диктор Володимир Путін був дещо зненацька заскочений заявою президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про не визнання «Л/ДНР». З оприлюдненого фрагменту відео видно, що Путін на декілька секунд запнувся і не міг нічого відповісти.

Нагадаємо, сьогодні під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв заявив, що не визнаватиме «квазідержавні територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк.