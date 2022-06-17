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    Політика

    Почав заїкатися. Як Токаєв «взув» Путіна (відео)

    Почав заїкатися. Як Токаєв «взув» Путіна (відео)
    фото скріншот відео

    Путіна спантеличила заява Токаєва про не визнання «Л/ДНР»

    Російський диктор Володимир Путін був дещо зненацька заскочений заявою президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про не визнання «Л/ДНР». З оприлюдненого фрагменту відео видно, що Путін на декілька секунд запнувся і не міг нічого відповісти.

    Нагадаємо, сьогодні під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв заявив, що не визнаватиме «квазідержавні територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк.

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    Теги: росія окупанти «ДНР» «ЛНР» війна путін Казахстан Донецьк Україна Луганськ Касим-Жомарт Токаєв окупація #stoprussia
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    Почав заїкатися. Як Токаєв «взув» Путіна (відео)