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    Політика

    Токаєв заявив Путіну, що не визнає «Л/ДНР»

    Токаєв послався на&nbsp;принципи зі Статуту ООН про право націй на самовизначення - Токаєв заявив Путіну, що не визнає «Л/ДНР»
    Токаєв послався на принципи зі Статуту ООН про право націй на самовизначення
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    Токаєв: «Ми не визнаємо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк»

    Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР». Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

    «Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право – це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс», – зазначив він.

    За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500-600 держав.

    «Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк», – додав Токаєв.

    При цьому він не уточнив, як право націй на самовизначення співвідноситься з російською окупацією Донбасу.

    Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

    Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

    Токаєв тоді заявив, що казахська влада поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

    Читайте також: Чи порушить Казахстан санкції заради дружби з Росією: роз'яснення Токаєва
    Теги: росія окупанти «ДНР» «ЛНР» санкції ООН війна Казахстан Україна Касим-Жомарт Токаєв окупація #stoprussia
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    Токаєв заявив Путіну, що не визнає «Л/ДНР»