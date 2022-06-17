Токаєв заявив Путіну, що не визнає «Л/ДНР»

Токаєв послався на принципи зі Статуту ООН про право націй на самовизначення

Токаєв: «Ми не визнаємо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк»

Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР». Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

«Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право – це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс», – зазначив він.

За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500-600 держав.

«Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк», – додав Токаєв.

При цьому він не уточнив, як право націй на самовизначення співвідноситься з російською окупацією Донбасу.

Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що казахська влада поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.