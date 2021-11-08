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    Економіка та фінанси

    Токени Tesla впали майже на 7% після опитування Маска у Twitter

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    Ілон Маск організував опитування, в якому поцікавився, чи варто продавати 10% своїх акцій компанії Tesla - Токени Tesla впали майже на 7% після опитування Маска у Twitter
    Ілон Маск організував опитування, в якому поцікавився, чи варто продавати 10% своїх акцій компанії Tesla
    фото: Global Look Press

    Агентство також прогнозує зниження вартості цінних паперів Tesla після відкриття торгових майданчиків вранці 8 листопада

    Токени Tesla впали в ціні на 6,8% після опитування власника компанії Ілона Маска у Twitter, де він запитав своїх читачів, чи варто йому продавати 10% своїх акцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    Повідомляється, що на криптовалютній біржі FTX токени компанії торгувалися ввечері 7 листопада за ціною $1139, що на 6,8% нижче порівняно з показниками 5 листопада.

    Агентство також прогнозує зниження вартості цінних паперів Tesla після відкриття торгових майданчиків вранці 8 листопада.

    Напередодні американський підприємець Ілон Маск організував опитування, в якому поцікавився, чи варто продавати 10% своїх акцій компанії Tesla. Він наголосив, що останнім часом багато робиться з нереалізованого прибутку, який є засобом ухилення від сплати податків. Це і спричинило створення опитування.

    За результатами опитування більшість користувачів – 57,9% проголосували – висловилися за продаж акцій американського підприємця. 42,1% учасників опитування не підтримали цієї ідеї.

    Нагадаємо, капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд.

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    Теги: Tesla фінанси Ілон Маск
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    Токени Tesla впали майже на 7% після опитування Маска у Twitter