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    Економіка та фінанси

    Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

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    За кілька днів гендиректор Tesla побагатшав на понад $40 млрд - Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії
    За кілька днів гендиректор Tesla побагатшав на понад $40 млрд
    Фото з відкритих джерел

    Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд

    Капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Про це пише Forbes.

    У понеділок капітал Ілона Маска оцінювався у розмірі $271,3 млрд.

    Внаслідок підвищення акцій Tesla на 13%, починаючи з минулої п'ятниці, статки підприємця зросли на $41,7 млрд.

    Згідно з даними Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався у $190,5 млрд. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив засновника SpaceX на $10,5 млрд.

    Нагадаємо, у понеділок компанія Tesla приєдналася до неофіційного клубу компаній з ринковою вартістю понад трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів.

    Як відомо, акції електромобільної компанії Tesla оновили історичний рекорд, досягнувши позначки в $907,56.

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    Теги: Tesla Ілон Маск Forbes Джефф Безос
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    Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії