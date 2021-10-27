За кілька днів гендиректор Tesla побагатшав на понад $40 млрд

Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд

Капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Про це пише Forbes.

У понеділок капітал Ілона Маска оцінювався у розмірі $271,3 млрд.

Внаслідок підвищення акцій Tesla на 13%, починаючи з минулої п'ятниці, статки підприємця зросли на $41,7 млрд.

Згідно з даними Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався у $190,5 млрд. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив засновника SpaceX на $10,5 млрд.

Нагадаємо, у понеділок компанія Tesla приєдналася до неофіційного клубу компаній з ринковою вартістю понад трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів.

Як відомо, акції електромобільної компанії Tesla оновили історичний рекорд, досягнувши позначки в $907,56.

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