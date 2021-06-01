Цирк чи університет: нову ініціативу Зеленського висміяли в соцмережах
Багато хто вважає, що це своєрідна піар-компанія Зеленського
Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього». Така ініціатива викликала шквал гумору в соціальних мережах.
Багато хто вважає, що це своєрідна піар-компанія для відволікання уваги від поточних проблем.
Нагадаємо, що Зеленський має надію, що в новітньому закладі вищої освіти навчатимуть спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих пріоритетних найактуальніших напрямках.
За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ 31 травня.
Вступити до президентського університету зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.