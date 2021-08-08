Ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію
Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості
Жовківський районний суд Львівської області визнав винною колишню депутатку Річківської сільської ради, що на Львівщині, в умисному не поданні електронної декларації (ст.366-3 КК України) і призначив покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 серпня.
За матеріалами справи жінка не подала е-декларацію за 2020 рік (її треба було оприлюднити на сайті НАЗК до 1 квітня 2021 року).
Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило уникнути більш суворішого покарання. Згідно зі змістом угоди, вона беззастережно визнала свою вину, щиро розкаялася у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину.
Окремо суд роз’яснив обвинуваченій, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.
Крім цього, суд позбавив ексдепутатку права обіймати посади, пов`язані з виконанням функції органів державної влади та місцевого самоврядування на один рік.
Додамо, що санкція ст.366-3 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на один рік.