Ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію

У вироку зазначено, що жінка щиро розкаялася у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину.

Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості

Жовківський районний суд Львівської області визнав винною колишню депутатку Річківської сільської ради, що на Львівщині, в умисному не поданні електронної декларації (ст.366-3 КК України) і призначив покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 серпня.

За матеріалами справи жінка не подала е-декларацію за 2020 рік (її треба було оприлюднити на сайті НАЗК до 1 квітня 2021 року).

Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило уникнути більш суворішого покарання. Згідно зі змістом угоди, вона беззастережно визнала свою вину, щиро розкаялася у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину.

Окремо суд роз’яснив обвинуваченій, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.

Крім цього, суд позбавив ексдепутатку права обіймати посади, пов`язані з виконанням функції органів державної влади та місцевого самоврядування на один рік.

Додамо, що санкція ст.366-3 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на один рік.

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