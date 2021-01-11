Сильні морози зупинили транзит казахстанської нафти через Росію

У Казахстані через сильні морози не можуть завантажити нафтопровід

На півночі Казахстану виявилися знеструмленими дві області, в тому числі і нафтоперекачувальна станція

Казахстан призупинив транзит нафти через РФ. Про це пише «Інтерфакс» з посиланням на представника російської компанії «Транснефть» Ігоря Дьоміна.

За словами співрозмовника агентства, причиною стали сильні морози. Через них на півночі Казахстану виявилися знеструмленими дві області, в тому числі і нафтоперекачувальна станція, що подає нафту до системи «Транснефти».

Дьомін також зазначив, що під час здачі нафти до системи за перші дні січня було 47 обмежень через аномально низькі температури на родовищах Сибіру. До кінця місяця вони можуть бути компенсовані, заявив представник «Транснефти».

Раніше повідомлялося, що Росія і Казахстан можуть збільшити видобуток нафти в лютому і березні за рахунок частки Саудівської Аравії. До такої угоди прийшли країни ОПЕК +. Саудівський видобуток знизиться на 75 тисяч барелів на добу. Ця частка перейде до Росії і Казахстану в пропорції 65 тисяч і 10 тисяч барелів на добу відповідно.

На попередній зустрічі 3 грудня міністри країн ОПЕК + домовилися нарощувати видобуток нафти поступово – не більше ніж на 0,5 млн б/д у місяць. При цьому кожне наступне збільшення вони повинні стверджувати окремо.

Крім того, минулого тижня ціни еталонних марок нафти різко підскочила на торгах на тлі інформації про засідання ОПЕК+ з видобутку на лютий.