Як працює корупція в «Укравтодорі»? Приклад ремонту дороги на Луганщині (фото)

Компанія-підрядник вже фігурує в іншому кримінальному провадженні через імовірну картельну змову

Турецька компанія «Онур» виграла тендер «Укравтодору» на 1,53 млрд грн на ремонт дорожнього покриття траси Т-13-02, що з’єднує контрольний пункт в’їзду-виїзду «Танюшівка» Луганської області із містами Старобільськ та Бахмут на підконтрольній Україні частині Донбасу. За даними журналістів видання Наші гроші, ціни на матеріали, вказані у тендерній документації, є суттєво завищеними.

Так, деякі види асфальту, що застосовуватиметься для ремонтних робіт, компанія «Онур» постачатиме за ціною, що перевищує ринкову на 10%. Такого висновку журналісти дійшли, порівнявши ціни у тендерній документації із даними моніторингу цін «Укравтодору» по Луганській області.

Також значно дорожчими за ринкову вартість виявилися:

Щебенево-мастикова суміш ЩМА-20 на бітумах БМП (4333 грн за тонну, тоді як у моніторингу цін для Луганщини, що опублікований Укравтодором, ціна не перевищує 4 тис. грн).

Щебенево-піщана суміш С7 від (1623 грн за кубометр. У моніторингу – 1150 грн)

Щебені усіх марок у кошторисі вказані за ціною 1800-1900 грн за кубометр, тоді як у моніторингу для Луганщини їх ціна становить від 1000 до 1100 грн.

Варто зазначити, що компанія «Онур» раніше вигравала тендер на ремонт автомобільної траси на Луганщині. Тоді за результатами попереднього тендеру Національна поліція та прокуратура відкрили кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, тоді службовці Служби автомобільних доріг у Луганській області задля отримання «відкату» у розмірі 10% від укладених договорів вступили у змову зі службовими особами підприємств «Ростдорстрой», «Автомагістраль-Південь» та «Онур Конструкціон Інтернешнл», підготували та затвердили тендерну документацію, яка унеможливлювала участь та перемогу у закупівлях інших підприємств.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор отримає $376 мільйонів кредиту на «Велике будівництво».

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