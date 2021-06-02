Улюбленець «Укравтодору». Компанія за тиждень назбирала тендерів для «Великого будівництва» на 10 млрд

«Автомагістраль-Південь» цього року «натендерила» в «Укравтодорі» вже 18,47 млрд грн

Минулого тижня в системі «Укравтодору» пройшли тендери на 16,03 млрд грн. Це дві третини від усіх тендерів по Україні в цей період. «Наші гроші» порахували, що найбільшу кількість тендерів забрала компанія «Автомагістраль-Південь».

«Зіркою нового часу просто зобов’язаний стати Олександр Бойко. Його «Автомагістраль-південь» минулого тижня забрала 9,61 млрд грн – це третина від усіх тендерів усіх замовників усієї країни у цей період. Включно з усіма «нафтогазами», «енергоатомами», «укрзалізницями», арміями та мінздравами, які у нас традиційно вважають найбільшими годівничками влади. Ні. Укравтодор за один тиждень злив одній фірмі стільки, скільки за весь рік не витрачає Міністерство культури з його бюджетом 8,16 млрд грн», – пише видання.

Загалом «Автомагістраль-Південь» цього року «натендерила» в «Укравтодорі» вже 18,47 млрд грн. Це третина усіх підрядів по системі. Таким чином Бойко та його компанія наближаються до подолання монопольного бар’єру 35%.

«Автомагістраль-Південь» у такому темпі вже найближчими тижнями перетне позначку 22,5 млрд грн. А це розмір усього бюджетного фінансування Державного оборонного замовлення України на увесь 2021 рік. Це сума, яку влада планує витратити на закупівлі зброї, снарядів, танків, ремонт військової техніки та складів боєприпасів. Тож «Автомагістраль-Південь» ось-ось закатає в асфальт суму, більшу ніж наші воїни отримають на зброю проти ворогів. Та жодна інша фірма в Україні цього року навіть близько не наблизиться до таких показників у сфері державних підрядів», – повідомляє видання.

Олександр Бойко – одеський бізнесмен, засновник компанії «Шляховик-97», що є найбільшим постачальником будівельних матеріалів і будівельної техніки для «Автомагістраль-Південь».

Нещодавно «Схеми» розповідали, що «Автомагістраль-Південь» із початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 мільярдів гривень, ще вісім мільярдів гривень – на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія – лідер серед усіх приватних підрядників державної програми «Велике будівництво», отримує близько третини усього фінансування, порахували журналісти видання «Наші гроші».

Сама компанія «Автомагістраль-Південь» оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, водночас видання «Наші гроші» називало її фактичним контролером саме Олександра Бойка. На початку березня стало відомо, що бізнесмен Олександр Бойко отримав від Антимонопольного комітету України дозвіл на концентрацію більше ніж 50% у статутному капіталі компанії «Автомагістраль-Південь». Сам він в інтерв’ю ЗМІ називав цю фірмою «нашою компанією».

Фірма «Автомагістраль-Південь» також є співзасновницею Національної асоціації дорожників України, а Олександр Бойко – її віцепрезидентом. У розслідуванні Bihus.Info також йшлося про те, що «Автомагістраль-Південь» закуповувала асфальтобетон для ремонтів доріг за суттєво завищеними цінами. При цьому, за словами колишнього очільника «Укравтодору» Олександра Кубракова, агентство контролює ціни на асфальтобетон, і вони є виправданими.

Разом з тим відомо, що компанії «Укравтодору» завершили 2020 рік збитком у понад 116 мільйонів (документ).

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

Читайте також інтерв’ю: