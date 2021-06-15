Українці наказують «Укравтодор» гривнею за погані дороги

На «Укравтодор» подають до суду через погані дороги

Невдоволені дорогами українці подають до суду на «Укравтодор». Та виграють справи

З 2009 по 2021 українці роки подавали до суду на Державне агентство автомобільних доріг 92 рази. З них 65 разів перемогли. Тобто виграли суд у «Укравтодору» 70% позивачів.

А за останні півтора року водії відсудили у агентства 774 071 гривень за 9 позовами.

Про це повідомляє платформа роботи з відкритими даними Opendatabot на основі даних судових реєстрів України.

Позов за найбільшою сумою – 332 035 гривень – був виграний минулого року. Позивачем виступив водій Mercedes, який через ями розміром майже метр на два і глибиною в 12 см., вилетів з дороги в лісосмугу і отримав серйозну травму плеча. Суд тривав більше чотирьох років.

За даними патрульної поліції, через поганий стан доріг в 2020-2021 роках 401 людина була травмована і 70 загинуло. Більше третини загиблих і половина травмованих (27 і 207 відповідно) відносяться до Львівської області, яка традиційно тримає першість у ДТП такого типу.

Як раніше повідомляв «Главком.Техно», з 2022 року «Укравтодор» відмовиться від «косметичного» ремонту доріг. Переважно Служба автомобільних доріг займатиметься капітальним ремонтом. А боротися з ямами та іншими дрібними проблемами будуть на рівні підрядників, які будують дороги.

Хто відповідатиме за поточний середній ремонт, дивиться за цим посиланням.