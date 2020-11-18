Голова «Укравтодору» Кубраков відзвітував за рік роботи

За словами Кубракова, Харківська, Донецька, Луганська та Запорізька області лідирують по країні в масштабах ремонту доріг

17 листопада 2020 глава «Укравтодору» Олександр Кубраков провів презентацію підсумків роботи агентства за рік. Він повідомив, що із запланованих на 2020 рік 4200 км доріг державного значення на 3900 км вже завершується ремонт.

«Результати нашої роботи дуже помітні в цьому році, їх не вдасться заховати, і сказати, що це було побудовано в минулі роки — це все побудовано або добудовано в 2020 році. Більше, ніж в будь-який інший рік за весь період Незалежності», — заявив Кубраков.

За його словами, Харківська, Донецька, Луганська та Запорізька області лідирують по країні в масштабах ремонту, при цьому не залишилося жодної області без проектів президентської програми «Велике будівництво».

«Чимало доріг, які ремонтуємо, оновлюються одразу в кількох областях, наприклад: Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, M-18 Харків — Сімферополь —Алушта — Ялта, М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, М-03 Київ — Харків — Довжанський. Зшиваємо України», — зазначив він.

Як підкреслив голова «Укравтодору», на відміну від попередніх років, коли ремонти визначалися особистими політичними пріоритетами керівництва держави, в 2020 році вперше «Укравтодор» застосував існуючу з 2011 року Методологію пріоритизації ремонтів. У 2021 році система буде вдосконалена в рамках впровадження системи управління якістю.

Також Кубраков заявив, що в рамках «Великого будівництва» була запущена Національна програма відновлення мостів — це перший план заходів з оновлення мостового господарства та його постійної експлуатації в майбутні роки. «Вже відремонтовано 78 мостів і шляхопроводів, всього в 2020 введемо в експлуатацію 100 штучних споруд. Введені в експлуатацію чотири мости-довгобуди — в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Відновлено мости в Донецькій області, які зруйновані за роки війни на Сході України», — розповів Кубраков.

Запорізький міст є ключовим проектом 2020 року — вже скоро буде відкрито рух по ньому через річку Старий Дніпро з Хортиці до Бабурки. Повністю роботи будуть завершені за 2 роки, а не 4, як це було передбачено контрактом з підрядником. Прискорення забезпечується паралельним проведенням робіт на двох мостах, 500 фахівцями, які будують і вдень, і вночі. При цьому, якість цілодобово контролюється незалежним технаглядом.

Як повідомлялося, на Національну програму «Велике будівництво» були виділені рекордні 100 млрд грн.