«Укравтодор» відмовляється від «косметичного» ремонту. Що буде з дорогами

З 2022 року «Укравтодор» обіцяє повністю відмовиться від проектів поточного середнього ремонту доріг

В Україні змінюється підхід до ремонту доріг. Як повідомили в «Укравтодорі», з 2022 року державна монополія відмовляється від, так званого, «косметичного» ремонту. Або, якщо говорити мовою нормативних документів, - від «поточного середнього ремонту».

Переважно Служба автомобільних доріг займатиметься капітальним ремонтом. А боротися з ямами та іншими дрібними проблемами будуть на рівні підрядників, які будують дороги.

«З 2008-го, коли змінилися будівельні норми, мережа доріг не відновлювалася масово капітальним ремонтом. Замість нього широко застосовувався поточний середній ремонт. Якщо норматив від капітального ремонту вимагає обов’язкове укріплення основи дороги, то при поточному середньому це рішення залишається за замовником», - так пояснюють в «Укравтодорі» ситуацію, що склалася.

Але з 2022 року ситуація зміниться. «Косметичним» ремонтом займуться підрядники, які відповідатимуть за неякісне виконання роботи.

В держкомпанії розповіли, що навесні координатори CoST – міжнародної організації, що спеціалізується на контролі інфраструктурних проєктів – провели обстеження відремонтованих доріг державного значення у низці областей.

«У рамках нього виявлено чимало пошкоджень на об’єктах, котрі не так давно були здані у експлуатацію, або ремонт на яких триває, та до якості якого є запитання. Зокрема, недоліки виявили у Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Тріщини, колійність, перші вибоїни — ці дефекти задокументували представники CoST на дорогах територіального, регіонального та, навіть, національного значення», - йдеться у повідомленні «Укравтодору».

Служби автомобільних доріг у цих областях зобов’язали підрядників ліквідувати за свій кошт виявлені дефекти у межах гарантійного обслуговування, а якщо ділянка ще не здана у експлуатацію — терміново виправити виявлені недоліки.

Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти — оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому.