Турецька ліра обвалилася до нового мінімуму

Наразі ліра закріпилася на позначці 14,33 до долара, хоча вартість валюти не припиняє коливатися

Лише за останній місяць ліра втратила майже 30% вартості і понад 43% з початку року

Турецька ліра встановила новий історичний мінімум, коли у понеділок, 13 грудня, впала до 14,99 за долар. Так, ліра подешевшала одразу на 7%, повідомляє Deutsche Welle.

Протягом дня ліра дещо відіграла падіння та закріпилася на позначці 14,33 до долара, хоча вартість валюти не припиняє коливатися.

Зазначається, що лише за останній місяць ліра втратила майже 30% вартості і понад 43% з початку року. Річна інфляція за підсумками листопада була 21,3%, це знизило купівельну спроможність турків.

Як пише видання, до падіння ліри привело очікування чергового цього тижня зниження центробанком облікової ставки на 1 пункт – до 14%, учасники ринку розцінюють це як продовження втручання президента країни Реджепа Ердогана в політику регулятора.

Сам Ердоган, який призначив зятя міністром фінансів, вважає, що зниження відсоткових ставок – це ключовий чинник економічного зростання. Він також стверджує, всупереч широкій економічній думці, що високі відсоткові ставки сприяють інфляції. Більшість центральних банків знижують відсоткові ставки, щоб мати змогу стимулювати зростання, якщо інфляція низька, і підвищувати їх, якщо є необхідність стримати інфляцію.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відреагувало на відмову Центробанку підвищувати облікову ставку і знизило до «негативного» прогноз за кредитними рейтингами Туреччини. Довгострокові рейтинги залишилися на колишньому рівні: В+ за зобов'язаннями в іноземній валюті і ВВ- у національній.

Раніше лідери основних опозиційних партій Туреччини звинуватили Ердогана у некомпетентності та закликали провести дострокові вибори на тлі рекордного падіння курсу ліри. Турецький лідер відкинув цей заклик, заявивши, що президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться, як і було заплановано, у червні 2023 року.

24 листопада повідомлялося, що турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.

До слова, у грудні Ердоган звільнив міністра фінансів на тлі падіння ліри.