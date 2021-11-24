Турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана

Зниження курсу ліри у вівторок стало найбільшим з моменту піку валютної кризи у 2018 році,

З початку року падіння ліри становило 43%, при цьому на 24% ліра подешевшала з початку минулого тижня

Турецька ліра продовжує дешевшати в середу, 24 листопада. Про це пише Reuters. Напередодні турецька валюта впала одразу на 15%, а сьогодні курс встановився на рівні 13,15 до долара.

З початку року падіння ліри становило 43%, при цьому на 24% ліра подешевшала з початку минулого тижня.

Курс ліри падає через дії Центрального банку Туреччини щодо зниження ставок, попри рекомендації економістів. Банк діє за указом президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Багато економістів назвали зниження ставок безрозсудним, а опозиційні політики закликали до негайних виборів.

Зниження курсу ліри у вівторок стало найбільшим з моменту піку валютної кризи у 2018 році, що призвело до різкої рецесії та призвело до трирічного економічного спаду і двозначної інфляції.

Також Реджеп Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Цього року турецька ліра демонструє найгірші результати на ринках в основному через те, що аналітики називають безрозсудним і передчасним пом'якшенням грошово-кредитної політики.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.