Курс турецької ліри знову обвалився після заяв Ердогана

Валюта втратила 40% своєї вартості

Реджеп Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри. Про це повідомляє Reuters.

Турецька ліра впала на 8% до 12,49 щодо долара. Цього року валюта втратила 40% своєї вартості, включаючи падіння майже на 20% з початку минулого тижня.

Ердоган чинив тиск на центральний банк, щоб той розвернувся до агресивного циклу пом'якшення, який, за його словами, спрямований на збільшення експорту, інвестицій і робочих місць – навіть незважаючи на те, що інфляція злетіла майже до 20%, а знецінення валюти прискорюється, що сильно позначається на доходах громадян.

Колишній заступник голови центрального банку Семіх Тюмен, звільнений Ердоганом минулого місяця, закликав до негайного повернення до політики, яка захищає вартість ліри.

«Цей ірраціональний експеримент, який не має шансів на успіх, повинен бути негайно припинений, і ми повинні повернутися до якісної політики, яка захищає цінність турецької ліри та процвітання турецького народу», – написав Тюмен у Twitter.

Цього року турецька ліра демонструє найгірші результати на ринках в основному через те, що аналітики називають безрозсудним і передчасним пом'якшенням грошово-кредитної політики.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топ посадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.