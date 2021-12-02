Ердоган звільнив міністра фінансів на тлі падіння ліри

Глава Мініфна відстоював підвищення ключової ставки заради боротьби з інфляцією

Глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відправив у відставку міністра фінансів Лутфі Елвана на тлі обвалу курсу турецької ліри. Указ про відставку опубліковано в Official Gazette.

На цій посаді його замінить колишній замміністра фінансів Нуреддін Небаті. Як сказано у документі, Елван сам подав у відставку. Він очолював Мінфін із листопада 2020 року.

Новий глава Мінфіну, як зазначає Daily Sabah, «рішучий прихильник політики низьких відсоткових ставок», яку підтримує Ердоган.

Обвал курсу турецької ліри він називав «маніпулятивною атакою» і заявляв, що він не завдасть шкоди економіці у довгостроковій перспективі.

Минулого тижня стало відомо, що Ердоган планує обвалити турецьку ліру.

Турецька валюта подешевшала протягом року більш ніж на 40%, а 23 листопада встановила новий антирекорд, впавши з 11,37 до 13,21 ліри за долар. Таке різке падіння за добу є максимальним протягом останніх 20 років. Воно сталося після того, як центробанк Туреччини ухвалив рішення знизити облікову ставку до 15% з 16%, а президент Туреччини у телезверненні знову висловився за зниження облікової ставки.

Раніше лідери основних опозиційних партій Туреччини звинуватили Ердогана у некомпетентності та закликали провести дострокові вибори на тлі рекордного падіння курсу ліри. Турецький лідер відкинув цей заклик, заявивши, що президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться, як і було заплановано, у червні 2023 року.

24 листопада повыдомлялося, що турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.



