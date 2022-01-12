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    В Україну приїдуть чеські спецпризначенці

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    Чеські спецпризначенці візьмуть участь у першому етапі Silver Saber-2022 наприкінці лютого &ndash; початку березня - В Україну приїдуть чеські спецпризначенці
    Чеські спецпризначенці візьмуть участь у першому етапі Silver Saber-2022 наприкінці лютого – початку березня
    фото з відкритих джерел

    Цього року навчання навчання Silver Saber проходитиме у три етапи

    У військових навчаннях «Срібна шабля» (Silver Saber-2022), що вдруге відбудуться в Україні, цьогоріч візьме команда чеського спецназу. Про це йдеться у плані участі чеських військових у міжнародних навчаннях у 2022 році.

    Навчання відбувається у рамках програми двостороннього та регіонального співробітництва. Його метою є «розвиток оперативної сумісності з міжнародним партнером, відпрацювання навичок використання загальних процедур і термінології, зміцнення співпраці спецпідрозділів SOF (Special Operations Forces) обох країн».

    Навчання проходять у рамках підтримки плану НАТО щодо розвитку Збройних сил України.

    Навчання «Срібна шабля» є передусім двостороннім польсько-українським, орієнтованим на операції спецназу. Цього року маневри пройдуть удруге. Минулого року в них взяли участь 400 військовослужбовців українського спецназу, які оцінювались на допуск до виконання завдань у складі Сил реагування НАТО (NATO Response Force).

    Загальна кількість військ та озброєння, яку очікується залучити цього року, буде до 5 тис армійців, з яких 3 тисячі – українських; до 16 одиниць авіації і до 10 суден.

    Навчання проходитиме у три етапи (до 30 діб у лютому-квітні, 30 діб у травні-липні і 30 діб у серпні-грудні).

    Чеські спецпризначенці візьмуть участь у першому етапі, протягом двох тижнів наприкінці лютого – початку березня.

    Як відомо, у 2022 році на українські навчання знову прийдуть іноземні військові.

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    Теги: Польща ЗСУ НАТО Чехія військові навчання військові навчання Україна озброєння
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    В Україну приїдуть чеські спецпризначенці