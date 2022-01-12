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    Військові НАТО спробували реактивні ранці (відео)

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    Сучасні технології, частіше за все, першими випробовують військові - Військові НАТО спробували реактивні ранці (відео)
    Сучасні технології, частіше за все, першими випробовують військові
    скріншот з відео

    Пристрій використовує понад тисячу кінських сил потужності реактивного двигуна

    Колишній нафтотрейдер і резервіст королівської морської піхоти Річард Браунінг прийняв участь у навчаннях НАТО з гірської війни.

    Браунінг відомий тим, що заснував компанію Gravity Industries, яка створює реактивні ранці, що буквально запускають людину у політ.

    «Сценарій навчань передбачав, що солдата потрібно витягнути з дуже складної місцевості та надати невідкладну медичну допомогу. Пілот Jet Suit, який може миттєво реагувати і дуже швидко покривати будь-яку місцевість за будь-якої погоди, має з собою плазму крові для переливання. Оскільки це були лише навчання, пілот мінімізував ризик, рухаючись по трасі» − повідомили у компанії.

    Відзначимо, що ранець Gravity Jet Suit використовує понад тисячу кінських сил потужності реактивного двигуна.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: НАТО зброя політ військові навчання
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    Військові НАТО спробували реактивні ранці (відео)