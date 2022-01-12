Військові НАТО спробували реактивні ранці (відео)

Сучасні технології, частіше за все, першими випробовують військові

Пристрій використовує понад тисячу кінських сил потужності реактивного двигуна

Колишній нафтотрейдер і резервіст королівської морської піхоти Річард Браунінг прийняв участь у навчаннях НАТО з гірської війни.

Браунінг відомий тим, що заснував компанію Gravity Industries, яка створює реактивні ранці, що буквально запускають людину у політ.

«Сценарій навчань передбачав, що солдата потрібно витягнути з дуже складної місцевості та надати невідкладну медичну допомогу. Пілот Jet Suit, який може миттєво реагувати і дуже швидко покривати будь-яку місцевість за будь-якої погоди, має з собою плазму крові для переливання. Оскільки це були лише навчання, пілот мінімізував ризик, рухаючись по трасі» − повідомили у компанії.

Відзначимо, що ранець Gravity Jet Suit використовує понад тисячу кінських сил потужності реактивного двигуна.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.