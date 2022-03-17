У березні українці можуть отримати знижку при оплаті комуналки: як це зробити

Сплачуючи комунальні платежі у відділенні Укрпошти, можна отримати знижку 25% на комісію за оплату

При оплаті комунальних послуг у березні через відділення «Укрпошти» громадян можуть зекономити. Про це повідомляє «Укрпошта».

Як зекономити на комуналці у березні

В «Укрпошті» нагадали, що оплата комуналки є звичайною справою, яка має надзвичайне значення у період війни. «Підтримай економіку України, а отже й нашу армію - сплати комунальні платежі у відділенні Укрпошти зі знижкою 25% на комісію за оплату», - розповіли в прес-службі Укрпошти.

Акція діє до кінця березня.

Наразі в Україні працює близько 4 тис. відділень «Укрпошти».

Окрім цього, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

На яких послугах можна ще зекономити

З 11 березня «Укрпошта» доставляє «посилки з домівки» зі знижкою 70% до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини - тих країн, які приймають сьогодні найбільшу кількість біженців з України.

Також через «Укрпошту» можна оформити доставку товарів з інтернет-магазинів: Rozetka, Prom, OLX, Eva, Domki, HappyGaGa, Гном, Пташка, Style Victoria, Maritel, Trikomir, Авекс.

Як повідомлялось, на сьогодні «Укрпошта» працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів, запевнив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Наразі понад 3 млн клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. «Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку», – підкреслив він.



