Що буде із субсидіями під час війни: пояснення РНБО

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану

Мінсоцполітики захистив всі пільгові виплати

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України підтверджує: Мінсоцполітики захистив всі пільгові виплати.

В Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану + 1 місяць після його скасування.

Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів соцзахисту населення для їх продовження.

Якщо людина вимушено переселилася з місця проживання, Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до «Ощадбанку» та на її банківський рахунок.

Ті, хто отримували виплати через «Укрпошту», зможуть отримати грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER».

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Їх виплата відбувається навіть тих територій, де ідуть активні бойові дії і де органи соціального захисту населення не мали змоги працювати. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Для того, щоб забезпечити виплати цим людям, Уряд ухвалив спеціальний механізм, повідомила Лазебна. За словами чиновниці, на момент ухвалення урядового рішення про соціальні виплати, не було можливості провести нарахування у понад 60 міст та районів у 10 областей. Але протягом 7-10 березня органи соціального захисту цих регіонів змогли частково відновити роботу та провести фінансування соціальних виплат. Так, спеціальний механізм виплати грошових допомог, пільг та субсидій буде застосовано у окремих містах і районах 7 областей.

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