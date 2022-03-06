Комуналка і кредити під час війни: чи справді їх можна не платити – офіційне пояснення

Пеня і штрафи за комуналку під час війни не нараховуються

Українцям пояснили, що робити з платежами у складні часи

У мережі ширяться чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами. Центр протидії дезінформації при РНБО України відповів на них.

Так, наголошується, що воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Крім того, більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

«Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації», – йдеться у повідомленні.

Також у Центрі протидії дезінформації додали, що смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.

Нагадаємо, раніше експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

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