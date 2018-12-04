У Берліні заявили, що вихід Німеччини з «Північного потоку-2» нашкодив би Україні



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У Берліні хочуть, щоб Україна зберегла свої доходи від транзиту газу

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас знайшов виправдання небажанню своєї країни відмовитися від проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2», пояснивши, що це зашкодило б Україні.

Таку думку дипломат висловив в понеділок у Берліні після зустрічі із словенським колегою Міро Цераром, повідомляє «Укрінформ».

«Німеччина вважає і наполягає, що Україна повинна зберегти роль транзитної держави... Вихід з цього проекту означає відмову від цієї політичної вимоги», - заявив Маас.

За його словами, газопровід все одно був би побудований, навіть якщо німецькі компанії покинуть проект, але у цьому випадку «нікому було б боротися за альтернативний транзит газу через Україну». У Берліні хочуть, щоб Україна зберегла свої доходи від такого транзиту.

Цього ж дня офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт сказав, що навіть з урахуванням ситуації в Азовському морі влада Німеччини не має наміру переглядати своє ставлення до проекту, який розглядають як суто економічний, але такий, що має «політичний компонент». Він також нагадав, що Берлін наполягатиме на збереженні транзиту російського газу територією України.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович закликав чинити тиск на країни, які підтримують проект «Північний потік-2», після агресії Росії в районі Керченської протоки.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також заявляв, що російський проект газогону «Північний потік-2» - це форма прихованої війни проти Європи і європейських споживачів.