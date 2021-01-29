У Києві відкриють перший магазин IKEA: стала відомою дата

На фото, опублікованих користувачами в соцмережах, магазин виглядає готовим до відкриття

За даними профільного ресурсу RAU магазин IKEA в Києві відкриється в найближчий понеділок 1 лютого.

Перший офлайн-магазин IKEA в Києві відкриється в ТРЦ Blockbuster Mall 1 лютого. Про це повідомляє профільний ресурс RAU з посиланням на джерела на ринку.

Також зазначається, що на фото, опублікованих користувачами в соцмережах, магазин виглядає готовим до відкриття.

Нагадаємо, що відкриття першого магазину IKEA в Києві було заплановано на жовтень-листопад 2020 року. Однак, з 14 листопада по 2 грудня в Україні діяв карантин вихідного дня. У цей період робота торгових центрів і непродовольчих магазинів, а також закладів громадського харчування, кінотеатрів і фітнес-центрів була дозволена тільки в будні дні.

У зв’язку з карантинними заходами в IKEA розглядали дві дати відкриття магазину в Blockbuster Mall в кінці грудня і на початку 2021 року. Однак, в період з 8 по 24 січня в Україні знову ввели локдаун, під час якого зокрема обмежувалася робота ТРЦ і непродовольчих магазинів.

Нагадаємо, відкриття першого магазину IKEA планувалося в листопаді 2020 року у ТРЦ Blockbuster Mall.

Як розповідав керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, загальна площа магазину у ТРЦ Blockbuster становитиме понад 5 тис. кв. м, у ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

Окрім цього, у NAI Ukraine розповіли, що вже підписана друга угода про відкриття магазину IKEA у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.