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    У Китаї розповіли про успіхи торгівлі з Європою залізницею

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    Залізничне товарне сполучення між Китаєм і Європою зростає

    За перші 4 місяці поточного року число товарних поїздів маршруту «Китай-Європа», що курсують через залізничний КПП Маньчжоулі (Північний Китай), досягло 477, збільшившись на 11,19% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

    Кількість перевезених контейнерів склало 40,9 тис. одиниць зі збільшенням показника на 22,42%. Обсяг експорту та імпорту склав 2,185 млрд дол. США з ростом показника на 19,07%. Це дані митниці Маньчжоулі.

    При цьому, за вказаний період було відправлено 244 виїзних поїздів, що на 20,78% нижче за показник аналогічного періоду 2017 року. Експортні товари в основному були представлені одягом, електронними комплектуючими та ін.

    У січні-квітні число в'їзних поїздів досягло 233, збільшившись на 92,56% проти аналогічного періоду минулого року. У списку імпортної продукції в основному фігурують лісопиломатеріали, комплектуючі для автомобілів та ін.

    Нагадаємо, у серединці травня у другій половині суботи з міста Інтань (провінція Цзянсі, Східний Китай) до Мінська вирушив перший поїзд, який прямує за маршрутом Китай-Європа.

    Джерело: Синьхуа

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