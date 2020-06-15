Кількість безробітних в Україні за час пандемії зросла на 155 тисяч



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Минулого тижня армія безробітних українців поповнилася на 15,8 тисяч осіб

Кількість безробітних в Україні зросла на 154,97 тисяч чоловік в період з 12 березня по 15 червня поточного року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, за минулий тиждень з 9 по 12 червня цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних в порівнянні з 23,7 тис. тижнем раніше. Як демонструє статистика Держслужби зайнятості, кількість одержувачів допомоги з безробіття виросло за минулий тиждень на 15 тис. чол - до 430,4 тис. чол.

У Держстаті уточнили, що станом на 15 червня до центрів зайнятості надійшло 34 тис. пакетів документів від підприємців і компаній на оформлення допомоги по частковому безробіттю, з них 16 тис. - від ФОПів без найманих працівників.

Позитивне рішення про призначення таких виплат було прийнято по 14 тисяч заявок - виплати отримають більше ніж 125 тис. співробітників.

«Направлено на виплату допомоги по частковому безробіттю 415,1 млн грн», - зазначила прес-служба відомства.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.