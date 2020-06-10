Індексація зарплати звільненого працівника: як нараховувати єдиний внесок



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Єдиний внесок для роботодавців встановлюється у розмірі 22% до визначеної бази нарахування ЄВ

Обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця

Щоб визначити базу нараховування єдиного внеску (ЄВ) на суму доходу у вигляді вигляді індексації заробітної плати, нарахованого звільненому працівнику треба поділити такий дохід на кількість місяців, за які його нарахували.

Про це повідомляє видання «Головбух».

Суми виплат, пов’язаних з індексацією зарплати, входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати та є об’єктом для нарахування єдиного внеску.

Для осіб, які, зокрема отримують зарплату за роботу, строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати, виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування єдиного внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано зарплату за відпрацьований час.

Єдиний внесок для роботодавців встановлюється у розмірі 22% до визначеної бази нарахування ЄВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464).

Обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця.

Якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми нарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені такі нарахування.

База нараховування єдиного внеску на суму доходу у вигляді індексації заробітної плати, нарахованого звільненому працівнику за минулі періоди, визначається шляхом ділення такого доходу на кількість місяців, за які він нарахований, та включення до заробітної плати місяця, в якому були здійснені такі нарахування.

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.