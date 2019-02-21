Мінфін: гроші від розмитнення «євроблях» передали до Пенсійного фонду



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22 лютого спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією Фото: Главком

Гроші обіцяють використати на соціальні та пенсійні виплати

Кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовано до Пенсійного фонду.

Про це на брифінгу «Розмитнення авто на іноземних номерах: Підсумки. Що далі?» сказав заступник міністра фінансів України Сергій Верланов.

«Законом, який було прийнято («Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» - ред.), було встановлено, що надходження від розмитнення автомобілів на єврономерах будуть спрямовуватись до Пенсійного фонду. І, відповідно, ці надходження спрямувались до Пенсійного фонду України і будуть використані на соціальні виплати та пенсійні виплати», - сказав Верланов.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

До слова, українець сплатив 766 тисяч гривень за розмитнення Porshe.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, власники «євроблях» сплатили до бюджету більше 11 мільярдів.

Нагадаємо, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.

Джерело: Укрінформ