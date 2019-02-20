Українець сплатив 766 тисяч гривень за розмитнення Porshe



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Porshe 911 TURBO S Фото з відкритих джерел

Митна вартість автомобіля складає 83,1 тисячі доларів

Найдорожчим розмитненим авто на єврономерах за останні 3 місяці виявився легковий автомобіль Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску. За його оформлення власник сплатив 766,1 тисячі гривень.

Про це повідомляють у Державній фіскальній службі України.

Зазначається, що митна вартість автомобіля складає 83,1 тисячі доларів.

Крім цього, до переліку найдорожчих автомобілів на єврономерах, які українці розмитнювали протягом дії пільгового періоду, ввійшли Porshe Cayenne S 2015 року випуску (вартість якого складає 76 тисяч доларів) та Bentley Flying Spur 2014 року випуску (вартість складає 74,5 тисячі доларів). За розмитнення цих автомобілів власники сплатили 705 тисяч гривень та 727,9 тисячі гривень відповідно.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як повідомив президент Петро Порошенко, власники «євроблях» сплатили до бюджету більше 11 мільярдів.

Нагадаємо, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.