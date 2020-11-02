У Мін'юсті повідомили, скільки коштує утримання довічно ув'язнених

Глава Мін’юсту вважає, що особи, які відбувають довічне покарання, обов'язково повинні займатися трудовою діяльністю, щоб частково себе утримувати

В Україні понад півтори тисячі осіб відбувають довічне ув'язнення

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні понад півтори тисячі осіб відбувають довічне ув'язнення. За його словами, утримання кожного з них обходиться державі в 10 тисяч гривень на місяць.

Про це Малюська заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«У нас навіть більше, ніж півтори тисячі «довічних» в Україні. Утримання кожного з них – це не менше 10 000 гривень на місяць. Ми їх годуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це неналежної якості, але тим не менше. Фінансування йде і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їх кількість збільшується постійно», – констатував міністр.

Малюська вважає, що особи, які відбувають довічне покарання, обов'язково повинні займатися трудовою діяльністю, щоб частково себе утримувати.

«Якщо хтось вважає, що вони не повинні працювати, а вони повинні дивитися в стелю і «насолоджуватися життям», а потім в кінці кінців на якомусь етапі в глибокій старості померти, то це неправильно», – сказав міністр юстиції.

Раніше стало відомо, скільки громадян України сидить по тюрмах за кордоном.