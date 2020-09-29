Мінʼюст вирішив покращити життя ув’язнених у СІЗО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У прогулянкових двориках радять встановити столи для настільного тенісу, вело-, кардіо- та силові тренажери.

У СІЗО дозволять користуватись холодильниками із загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань — мультиварками

Міністерство юстиції змінило правила внутрішнього розпорядку в слідчих ізоляторах, зокрема, що стосуються переліку продуктів у посилках ув’язнених та користування технікою. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у СІЗО дозволять користуватись холодильниками із загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань — мультиварками.

Також Мін’юст переглянув перелік продуктів, предметів першої необхідності та речей, які ув’язнені та засуджені можуть отримувати в посилках, купувати у крамницях слідчих ізоляторів та зберігати при собі, хоча що саме змінюється, не називають.

«У прогулянкових двориках радять встановити столи для настільного тенісу, вело-, кардіо- та силові тренажери. Для неповнолітніх у прогулянкових двориках рекомендують додатково обладнувати майданчики для гри у мініфутбол, баскетбол, волейбол тощо», – йдеться у повідомленні.

Також медикам, які приходять до затриманих чи увʼязнених фіксувати побої та тілесні ушкодження, дозволили проносити із собою відеореєстратори, а адвокатам — ноутбуки та планшети з клавіатурою.

Як повідомлялося, Міністр юстиції хоче залишити в Україні лише дві в'язниці.

Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи.

6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж - Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставило на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса.

На початку червня Міністерство юстиції планувало виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.



