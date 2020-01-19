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    У світі

    Мадуро готовий переглянути відносини зі Штатами, – The Washington Post

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    Мадуро готовий переглянути відносини зі Штатами, – The Washington Post

    Шанобливі стосунки йдуть на користь обом сторонам – Мадуро

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про можливість перегляду відносин зі США за умови взаємної поваги між урядами країн.

    Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

    «Якщо буде повага між урядами, не має значення наскільки великими є США, і якщо буде діалог, обмін правдивою інформацією, будьте впевнені, ми зможемо побудувати новий тип відносин», – заявив Мадуро.

    На його думку, шанобливі стосунки йдуть на користь обом сторонам.

    «Ситуація конфронтації – йде всім на шкоду. Така формула», – сказав Мадуро.

    Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

    Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.

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    Нагадаємо, Мадуро заявив про відмову Венесуели від католицизму.

    США Венесуела президент Хуан Гуайдо
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