Мадуро готовий переглянути відносини зі Штатами, – The Washington Post



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Шанобливі стосунки йдуть на користь обом сторонам – Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про можливість перегляду відносин зі США за умови взаємної поваги між урядами країн.

Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

«Якщо буде повага між урядами, не має значення наскільки великими є США, і якщо буде діалог, обмін правдивою інформацією, будьте впевнені, ми зможемо побудувати новий тип відносин», – заявив Мадуро.

На його думку, шанобливі стосунки йдуть на користь обом сторонам.

«Ситуація конфронтації – йде всім на шкоду. Така формула», – сказав Мадуро.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.

Нагадаємо, Мадуро заявив про відмову Венесуели від католицизму.