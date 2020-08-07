У Міносвіти розповіли про премії вчителям за дистанційну роботу



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Працівникам закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, може бути установлена надбавка до 50% посадового окладу

Освітян можна преміювати за дистанційну роботу, повідомили у профільному міністерстві

Працівникам закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, можуть бути встановлені відповідні надбавки.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на звернення Профспілки працівників освіти і науки, повідомляє портал osvita.ua.

В освітньому відомстві зазначають, що відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Вчителям, викладачам закладів освіти, які на період карантину були переведені на роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі виплачувалась заробітна плата на загальних підставах з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

Також у Міносвіти повідомляють, що керівникам закладів надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих закладів конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

«Зокрема, працівникам закладів освіти, які проводять заняття в умовах дистанційного навчання, керівником закладу може бути установлена надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)», - повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Нагадаємо, у Міносвіти запропонували новий формат святкування 1 Вересня у школах.

До слова, Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.