Зеленський подасть до Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн



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Основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу, - Ковалів

В Офісі президента заявили, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні

Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 серпня, подасть до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року. Про це повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів на брифінгу у четвер.

«Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, що передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України», - сказала Ковалів.

Заступник голови Офісу президента зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

«Відповідно до запропонованих змін до бюджету основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу», - пояснила Ковалів.

Заступник голови Офісу президента нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає «двоповерхове» підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

«На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, відповідно до закону, уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року», - сказала Ковалів.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

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