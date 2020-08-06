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    Економіка та фінанси

    Зеленський подасть до Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн

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    Основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу, - Ковалів - Зеленський подасть до Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн
    Основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу, - Ковалів

    В Офісі президента заявили, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні

    Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 серпня, подасть до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року. Про це повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів на брифінгу у четвер.

    «Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, що передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України», - сказала Ковалів.

    Заступник голови Офісу президента зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

    «Відповідно до запропонованих змін до бюджету основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу», - пояснила Ковалів.

    Заступник голови Офісу президента нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає «двоповерхове» підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

    «На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, відповідно до закону, уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року», - сказала Ковалів.

    Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

    До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

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