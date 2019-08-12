У США підрахували мільярдні збитки від цьогорічних штормів і повеней



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У першій половині 2019 року негода серйозно зачепила 24 американські штати

Сума збитків може найближчим часом зрости у зв'язку з тим, що деякі штати поки не завершили процедуру оцінки наслідків ударів стихії

Економічні збитки, завдані штормами і повенями інфраструктурі 24 американських штатів за першу половину 2019 року, склали $1,2 млрд.

Про це повідомило агентство Associated Press.

ЗМІ розглядало заподіяну стихійними лихами шкоду автомобільним дорогам, мостам, підприємствам комунального обслуговування, гідротехнічним спорудам, будівлям держустанов і громадським паркам.

Як наголошується, сума в $1,2 млрд може найближчим часом зрости у зв'язку з тим, що деякі штати поки не завершили процедуру оцінки наслідків ударів стихії. Йдеться, наприклад, про владу штату Луїзіана, який постраждав від тропічного шторму Баррі. При цьому федеральний уряд виділить фінансову допомогу, яка покриє більшу частину пережитих збитків.

Найбільших збитків від ударів стихії було завдано інфраструктурі Небраски. Наслідки повеней в штаті в період з 9 березня до 1 квітня призвели до збитків на загальну суму в $435,9 млн. При цьому влада Небраски до сих пір не завершила оцінку збитку, понесеного в результаті стихійних лих у період з квітня до липня.

Повені в штаті Айова з 12 березня до 15 червня, як зазначає AP, призвели до пошкоджень інфраструктури на суму в $132,7 млн. Шторми, повені і зсуви ґрунту в Каліфорнії з лютого до березня завдали збитків на майже $102 млн.

Нагадаємо, в середині липня тропічний шторм Баррі налетів на американське узбережжя Мексиканської затоки, принісши проливні дощі.