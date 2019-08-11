Повені в Індії: кількість загиблих досягла 114



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Наслідки негоди в Індії

Близько 500 тис. людей вдалося евакуювати

В Індії кількість загиблих внаслідок повені, яку викликали проливні дощі, вже перевищила 100 і досягла 114 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що в південному штаті Керала внаслідок негоди загинули 57 людей. За попередніми підрахунками, близько 200 будинків були повністю зруйновані.

В сусідньому штаті Кернатака загинуло 30 осіб, ще 14 вважаються зниклими. З цього штату евакуювали понад 300 тисяс осіб і помістили в 924 рятувальних табори.

В західному штаті Махараштра за офіційними даними загинуло 27 осіб. Варто зазначити, що 200 тис. людей вдалося врятувати.

Раніше повідомлялося, що на півдні Індії внаслідок загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки.

Нагадаємо, рік тому штат Керала вже зазнавав потужних повеней. Тоді внаслідок них загинули 223 людини і сотні тисяч були вимушені покинути свої домівки.