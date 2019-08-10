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    З’явилося відео, як у Запорізький області вирував пиловий буревій

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    Буревій пронісся Якимівським районом Запорізької області - З’явилося відео, як у Запорізький області вирував пиловий буревій
    Буревій пронісся Якимівським районом Запорізької області

    Піщані буревії зазвичай можна зустріти в посушливих регіонах

    У мережі з’явилося відео пилового буревію, який 9 серпня пронісся Якимівським районом Запорізької області.

    Відео буревію, що пронісся курортною Кирилівкою та селом Максима Горького, опублікували очевидці у соціальних мережах. За їхніми словами, негода накрила район надвечір.

    Піщані буревії зазвичай можна зустріти в посушливих регіонах. Шквальний вітер підіймає великі маси піску та пилу з поверхні землі на висоту кількох метрів. Видимість під час буревію значно погіршується.

    Нагадаємо, в ніч на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у шести областях.

    Також у п'ятницю на Миколаївщині пронісся буревій – сильний вітер валив дерева та зривав дахи.

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