З’явилося відео, як у Запорізький області вирував пиловий буревій



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Буревій пронісся Якимівським районом Запорізької області

Піщані буревії зазвичай можна зустріти в посушливих регіонах

У мережі з’явилося відео пилового буревію, який 9 серпня пронісся Якимівським районом Запорізької області.

Відео буревію, що пронісся курортною Кирилівкою та селом Максима Горького, опублікували очевидці у соціальних мережах. За їхніми словами, негода накрила район надвечір.

Піщані буревії зазвичай можна зустріти в посушливих регіонах. Шквальний вітер підіймає великі маси піску та пилу з поверхні землі на висоту кількох метрів. Видимість під час буревію значно погіршується.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у шести областях.

Також у п'ятницю на Миколаївщині пронісся буревій – сильний вітер валив дерева та зривав дахи.