У травні українці отримають нові платіжки за газ: що зміниться

Доведеться платити за блакитне паливо по-новому

В Україні вже з 1 травня побутовим споживачам газу почнуть надходити платіжки нового зразка. У них спожите паливо рахуватимуть не в кубометрах, а в кіловат-годинах. Тобто фактично українці почнуть платити не за обсяг спаленого газу, а за отримані одиниці енергії. Нові лічильники встановлювати не доведеться – переводити обсяг газу в кіловати енергії має газовий оператор.

Такі зміни передбачає законопроєкт №2553, який схвалили у парламенті ще у листопаді 2021 року. Як пояснив начальник управління метрології та газовимірювання «Оператора ГТС України» (ОГТСУ) Микола Болховітін, суми у платіжках деяких українців у результаті можуть навіть зменшитися. Щоправда, лише в тому випадку, якщо тарифи залишаться незмінними (а це малоймовірно).

«Газ, що доходить до споживача, – це результат змішування газу з різних джерел. Тому його теплота згоряння змінюється залежно від регіону, газопроводу, сезону і навіть доби... Споживачі з регіонів, в яких менша теплота згоряння, платитимуть менше за тих же обсягів газу, які споживаються», – упевнений Болховітін.

Як видно з даних ОГТСУ про якість газу в січні-2022, може йтися насамперед про мешканців Полтавської та Львівської областей. Інформацію оновлюють кожного місяця, тому список областей може змінюватись. Наприклад, за підсумками грудня-2021 до цього переліку входила і Кіровоградська область.

У країнах Європи, до речі, газ у кВт•годинах рахують уже давно. Причому спеціальні лічильники там теж не встановлюють. Прилад обліку рахує обсяг спожитого газу, а вже після цього здійснюється розрахунок в одиницях енергії. Формула проста – кількість газу множиться на його максимальну теплоту згоряння.

В Україні, за словами експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, прилади для визначення калорійності газу є в «Укртрансгазу». Вони встановлені на газопроводах великого, середнього та низького тиску. Водночас у Європі підрахунками займаються незалежні компанії.

«Питання у тому, хто контролюватиме цей перерахунок», – зазначив експерт у коментарі виданню «Фокус».

До речі, далеко не факт, що платіжки за газ із травня справді зменшаться або хоча б залишаться на колишньому рівні. Справа у тому, що нинішні тарифи близько 8 грн/куб. м зафіксовані лише до кінця квітня. Вже у травні почнуть діяти нові річні розцінки, і вони можуть виявитися значно вищими за нинішні – ринкова ціна газу з квітня-2021 злетіла вчетверо.

Ба більше, Україна вже пообіцяла МВФ відмовитись від адміністративного обмеження вартості палива. А нинішні 8 грн за кубометр – результат урядового обмеження тарифів. За підрахунками фахівців, якщо держрегулювання таки скасують, газ може подорожчати і вдвічі, до 16 грн/куб. м.

Нагадаємо, видобуток газу потребує значних інвестицій, збільшення податків вдарить по галузі – економіст.

Також речник Путіна прямо пояснив, чому Європа купує газ за високою ціною.

Раніше ціни на нафту зросли до семирічного максимуму через можливий напад Росії на Україну.

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